В Запорожье заканчиваются места в COVID-больницах. Больных могут направлять в другой город

В больницах "красного" Запорожья заканчиваются места для больных коронавирусом пациентов. Средняя загруженность городских больниц превышает 70 процентов, а в двух больницах заполнено 90% койко-мест.
Об этом говорится на сайте Запорожской областной государственной администрации.
В то же время в Мелитополе сейчас наблюдается значительно лучшая ситуация с загруженностью COVID-больниц, поэтому город предложил Запорожью принять их больных в случае необходимости. В Мелитополе заполнено лишь 28% больничных мест.
"У нас сегодня есть свободные места, а также необходимый кадровый и технический потенциал, чтобы в тяжелые времена принимать больных из других общин, в том числе можем поддержать коллег из областного центра, которые оказались в чрезвычайно сложной ситуации", - заявил руководитель отдела здравоохранения горсовета Мелитополя Сергей Селевич.
Напомним, сейчас в Запорожье находится в "красные" зоне карантина, где действуют самые строгие ограничения. В частности, в городе запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.
Кроме того, в Запорожье ограничили работу общественного транспорта. Транспорт будет ходить только утром и вечером.
Как писало РБК-Украина, работу общественного транспорта могут ограничить и на территории области.