Запуск сертифікатів вакцинації в Україні: у Раді остерігаються підробок

В Україні планують з 1 липня запровадити сертифікати вакцинації. У комітеті Верховної ради з питань здоров'я нації остерігаються підробок.

Сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або одужання від коронавірусу. Дані до сертифікату вноситимуть через систему eHealth, а сам документ можна буде отримати за місцем щеплення або у застосунку чи порталі "Дія".

"Головна небезпека, яку я вбачаю, це спроби підробок сертифікатів вакцинації. У нашій країні працює ціла індустрія "липових" довідок. Потрібно вже зараз створити таку систему захисту бази даних, щоб у наших міжнародних партнерів не виникало жодних питань", - підкреслив глава комітету Михайло Радуцький.