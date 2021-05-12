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Запуск сертифікатів вакцинації в Україні: у Раді остерігаються підробок

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Україна, Середа 12 травня 2021 14:37
Запуск сертифікатів вакцинації в Україні: у Раді остерігаються підробок Фото: в Раді побоюються підробок сертифікатів вакцинації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують з 1 липня запровадити сертифікати вакцинації. У комітеті Верховної ради з питань здоров'я нації остерігаються підробок.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Сертифікати міститимуть дані про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або одужання від коронавірусу. Дані до сертифікату вноситимуть через систему eHealth, а сам документ можна буде отримати за місцем щеплення або у застосунку чи порталі "Дія".

"Головна небезпека, яку я вбачаю, це спроби підробок сертифікатів вакцинації. У нашій країні працює ціла індустрія "липових" довідок. Потрібно вже зараз створити таку систему захисту бази даних, щоб у наших міжнародних партнерів не виникало жодних питань", - підкреслив глава комітету Михайло Радуцький.

Нагадаємо, запровадження COVID-сертифікатів потрібно для того, щоб забезпечити поїздки українців в Європу. Подорожі можуть стати можливими вже влітку.

Як писало РБК-Україна, український сертифікат вакцинації планують запустити до 1 липня. До впровадження COVID-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала терміни запуску системи сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Система може запрацювати в Євросоюзі вже у червні.

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