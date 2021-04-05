RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Завтра у Рівному почнуться "карантинні" рейди на ринках та в ТРЦ, - мер

Автор: Анастасія Рокитна

У Рівному на місцеві ринки направлять "карантинні" рейди. Також правоохоронці будуть перевіряти торгові центри та кафе.

Про це заявив у відеозверненні міський голова Рівного Олександр Третяк.

Він уже звернувся до профільного управління з питань надзвичайних ситуацій, а також направив запити до Нацполіції, патрульної поліції і Держпродспоживслужби.

"Уже з завтрашнього дня в закладах громадського харчування, на ринках, в ТРЦ буде відбуватись контроль та моніторинг ситуації. Будуть рейдові групи, котрі будуть з'являтись в тих чи інших місцях і фіксувати порушення санепідемвимог", - повідомив він.

За його словами, буде фіксація, де не дотримуються маскового режиму, дистанції, будуть складатись протоколи і накладатись штрафи.

Зазначимо, зараз Рівненська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину.

Зазначимо, сьогодні в Києві почав діяти посилений локдаун. Від самого ранку на вулицях міста утворилися великі затори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РівнеКарантин
Читайте також
"Червону зону" карантину можуть розширити: які області під загрозою
З "червоної" зони карантину можуть вивести одну з областей
Прогноз погоди