"Зелена" зона залишається. Привілеї для вакцинованих і новий карантин в розробці

За словами Ляшка, на даний момент епідситуація в країні прогнозовано погіршується, але не є критичною.

Привілеї для вакцинованих

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих до звичного", - заявив він, зазначивши, що на даний момент всі міністерства працюють над змінами в карантинні норми.

"Більшість обмежень у жовтому та червоному рівнях не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів", - зазначив Ляшко, додавши, що для жовтого рівня буде достатньо однієї дози, а для червоного - повний курс - дві дози.

Що буде зі школами

"Робота навчальних закладів в жовтому рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою", - пояснив глава МОЗ.

Коли введуть обмеження

"Коли ця постанова набуде чинності, а це як мінімум 7 днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання комісії ТЕБ і НС, де розглянути питання встановлення жовтого рівня на території всієї країни. До цього часу всі, в тому числі навчальні заклади, продовжують працювати за правилами зеленого рівня, незважаючи на кількість вакцинованих", - додав він.