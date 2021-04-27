Житомир цього тижня може вийти з "червоної" зони

З "червоної" зони карантину в Україні цього тижня може вийти Житомир. Ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем.

За його словами, Житомир один з найперших потрапив до "червоної" зони ще на початку березня.

"Але у нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.