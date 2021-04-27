Житомир цього тижня може вийти з "червоної" зони

З "червоної" зони карантину в Україні цього тижня може вийти Житомир. Ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем.
Про це в ефірі "Україна 24" розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.
За його словами, Житомир один з найперших потрапив до "червоної" зони ще на початку березня.
"Але у нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.
Нагадаємо, раніше Житомир послабив обмеження для кафе і ресторанів і погодив розміщення літніх майданчиків.
А сьогодні стало відомо, що найближчими днями з "червоної" зони може вийти Київ. Зокрема, завтра буде засідання комісії з ТЕБ і НС, яка вирішить, чи продовжувати локдаун в столиці. При цьому в місті істотно покращилася ситуація з COVID-19 і, швидше за все, на травневі свята жорсткого карантину вже не буде. При цьому Київ перейде в "помаранчеву" зону, а не в "жовту" як інші регіони.