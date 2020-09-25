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В 24 общежитиях Киева зафиксирован коронавирус

Автор: РБК-Украина

В 24 общежитиях Киева зафиксированы случаи заражения коронавирусом с начала учебного года. Городские власти проверяют соблюдение санитарных норм.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга сегодня.

Он отметил, что в 11 из этих общежитий ввели ограничения против распространения вируса.

"В 11 из них ввели противоэпидемиологические меропрития, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции: больные изолированы и проведена санитарная обработка помещений. В других общежитиях больных студентов вовремя изолировали", - заявил Кличко.

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Также мэр сообщил, что уже проверены 80 общежитий на предмет соблюдения санитарных норм. Составлено 40 административных протоколов за нарушение противоэпидемиологических мер.

На утро пятницы в Киеве зафиксировали 380 случаев заражения коронавирусом, 9 человек умерли и 106 выздоровели.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели 3,5 тысячи человек.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее количество новых ежедневных заболеваний свидетельствует о том, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что полный локдаун в Украине может быть введен в случае, если больничные койки будут заполнены.

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