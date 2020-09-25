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У 24 гуртожитках Києва зафіксовано коронавірус

Автор: РБК-Україна

В 24 гуртожитках Києва зафіксовані випадки зараження коронавірусом з початку навчального року. Міська влада перевіряє дотримання санітарних норм.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу сьогодні.

Він зазначив, що в 11 з цих гуртожитків ввели обмеження проти поширення вірусу.

"В 11 з них ввели протиепідеміологічні заходи, щоб не допустити подальшого поширення інфекції: хворі ізольовані і проведена санітарна обробка приміщень. В інших гуртожитках хворих студентів вчасно ізолювали", - заявив Кличко.

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Також мер повідомив, що вже перевірені 80 гуртожитків на предмет дотримання санітарних норм. Складено 40 адміністративних протоколів за порушення протиепідемічних заходів.

На ранок п'ятниці у Києві зафіксували 380 випадків зараження коронавірусом, 9 людей померли і 106 одужали.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли 3,5 тисячі осіб.

Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня кількість нових щоденних захворювань свідчить про те, що в Україні йде друга хвиля коронавіруса.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що повний локдаун в Україні може бути введений в разі, якщо лікарняні ліжка будуть заповнені.

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