Более 270 тысяч: в Индии зафиксировали рекорд по числу случаев COVID за сутки

В настоящее время больницы Индии борются с нехваткой больничных коек и запасов кислорода из-за большого наплыва пациентов. Количество смертей от COVID-19 за сутки возросло до рекордных 1619 и достигло 178 769 за все время пандемии.

При этом, несмотря на стремительное распространение инфекции, политики продолжают проводить массовые митинги по всей стране в преддверии выборов, отмечает агентство.

В социальных сетях люди жалуются на отсутствие коек, кислородных баллонов и лекарств.

Столица Индии Нью-Дели в воскресенье призвала федеральное правительство предоставить больше больничных коек для преодоления кризиса в области здравоохранения. Несколько основных рыночных ассоциаций в городе объявили, что будут оставлять свои рынки закрытыми до 25 апреля.

По состоянию на понедельник в Индии ввели почти 123,9 миллиона доз вакцин, хотя за вакцинацией на душу населения страна имеет низкий показатель.