Понад 270 тисяч: в Індії зафіксували рекорд за кількістю випадків COVID за добу

Наразі лікарні Індії борються з нестачею лікарняних ліжок та запасів кисню через великий наплив пацієнтів. Кількість смертей від COVID-19 за добу зросла до рекордних 1619 і сягнула 178 769 за весь час пандемії.

При цьому, попри стрімке поширення інфекції, політики продовжують проводити масові мітинги по всій країні напередодні виборів, зазначає агентство.

У соціальних мережах люди скаржаться на відсутність ліжок, кисневих балонів та ліків.

Столиця Індії Нью-Делі в неділю закликала федеральний уряд надати більше лікарняних ліжок для подолання кризи в галузі охорони здоров'я. Кілька основних ринкових асоціацій у місті оголосили, що залишатимуть свої ринки закритими до 25 квітня.

Станом на понеділок в Індії ввели майже 123,9 мільйона доз вакцин, що є найбільшою у світі після США та Китаю, хоча за вакцинацією на душу населення країна має низький показник.