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В Александровской больнице Киева нет пациентов с коронавирусом "Дельта", - КГГА

Автор: Ульяна Безпалько

В Александровской больнице утверждают, что у них нет пациентов, инфицированных штаммом коронавируса "Дельта". Такую информацию КГГА передал исполняющий обязанности главного врача медучреждения.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.

"Врачи говорят, что не делали своим пациентам анализ на дельта-вариант, потому что у нас не делают такого анализа. Они утверждают, что у них нет каких-либо анализов, которые бы подтверждали заражение этим вариантом. Нет оснований им не доверять. Нам также сообщили, что у них не лечились пациенты, у которых есть клинические признаки, свойственные для этого вируса", - сказала Вишневская.

23 июня стало известно о подтверждении двух случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в столице.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что украинцам понадобится сдать тест на COVID при возвращении из России, Индии, Португалии и Великобритании. В этих странах сейчас больше всего распространен дельта-штамм коронавируса.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили, что правительство может изменить алгоритм введения карантина в стране, который предусматривает введение ограничений в конкретных населенных пунктах.

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Коронавирус "Дельта"