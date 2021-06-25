RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Олександрівській лікарні Києва немає пацієнтів з коронавірусом "Дельта", - КМДА

Автор: Уляна Безпалько

В Олександрівській лікарні стверджують, що у них не пацієнтів, інфікованих штамом коронавірусу "Дельта". Таку інформацію КМДА передав виконуючий обов'язки головного лікаря медзакладу.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.

"Лікарі кажуть, що не робили своїм пацієнтам аналіз на дельта-варіант, бо у нас не роблять такого аналізу. Вони стверджують, що у них немає будь-яких аналізів, які б підтверджували зараження цим варіантом. Немає підстав їм не довіряти. Нам також повідомили, що у них не лікувалися пацієнти, у яких є клінічні ознаки, властиві для цього вірусу", - сказала Вишневська.

23 червня стало відомо про підтвердженні два випадки зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються в столиці.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що українцям знадобиться здати тест на COVID при поверненні з Росії, Індії, Португалії та Великобританії. У цих країнах зараз найбільше поширений дельта-штам коронавірусу.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомили, що уряд може змінити алгоритм введення карантину в країні, який передбачає запровадження обмежень у конкретних населених пунктах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"