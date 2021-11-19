"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов

В Министерстве здравоохранения проверят информацию о программе анонимной вакцинации на Закарпатье для людей, которые приобрели поддельный COVID-сертификат, а потом решили прививаться. Ведомство заявляет, что речи об анонимности быть не может.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко в эфире "Завтрака с 1+1".
Он объяснил, когда человек с поддельным COVID-сертификатом обращается к семейному врачу с желанием вакцинироваться, врач должен сообщить об этом в полицию, а далее в судебном порядке будет "совершено амнистию".
"Мы зарегистрировали законопроект об ужесточении уголовной ответственности за подделку документов как тем кто его подделал, так и тем, кто им пользуется. Но там дополнительно комитетскими правками внесли пункт о "ковидной амнистии", которая не предусматривает после этого обращение в суд", - отметил Ляшко.
В свою очередь министр отметил, что анонсированная "ковидная амнистия", в частности, не должна содержать никакой анонимности.
"То, что возникло на Закарпатье... мы проверим всю информацию. Не может быть никакой анонимности, мы хотим видеть все, что происходит и вносить в электронную систему здравоохранения", - добавил Ляшко.
Напомним, недавно в местных СМИ появилась информация, что на Закарпатье вводят программу анонимной вакцинации против коронавируса.
Речь шла о том, что такой социальный проект поможет людям, которые получили фальшивый сертификат о прививках, однако через некоторое время изменили свое решение и теперь желают привиться против COVID-19.
Добавим, в начале ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ведомство работает над "ковидной амнистией".
По словам министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.