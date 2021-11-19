"Анонімності бути не може": МОЗ про "таємну" вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів

Він пояснив, коли людина з підробленим COVID-сертифікатом звертається до сімейного лікаря з бажанням вакцинуватися, лікар має повідомити про це в поліцію, а далі в судовому порядку буде "зроблено амністію".

"Ми зареєстрували законопроект про посилення кримінальної відповідальності за підробку документів як тим хто його підробив, так і тим, хто ним користується, але там додатково комітетськими правками внесли пункт про "ковідну амністію", яка не передбачає після цього звернення до суду", - зазначив Ляшко.

Своєю чергою міністр зазначив, що анонсована "ковідна амністія" теж, зокрема, не має містити жодної анонімності.

"Те, що виникло на Закарпатті... ми перевіримо повністю всю інформацію. Не може бути ніякої анонімності, ми хочемо бачити все, що відбувається і вносити в електронну систему охорони здоров'я", - додав Ляшко.