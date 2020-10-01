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Антирекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч в сутки

Автор: Марианна Присяжнюк

Антирекорды по коронавирусу в Украине будут ежедневно фиксироваться до марта 2021 года. Суточная динамика будет колебаться от 5 до 7 тысяч новых случаев в сутки.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, нынешний подъем связан с сезонными острыми респираторными заболеваниями.

"Ежедневно мы будем регистрировать антирекорд до марта месяца. Средний эпидемиологический период будет колебаться от 5 до 7 тысяч случаев в сутки. И эта ситуация полностью соответствует естественным свойствам данного возбудителя", - сказал Рубан.

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В то же время он сомневается, что в ходе второй волны суточная заболеваемость может достичь в Украине показателя 9 тысяч новых случаев в сутки.

Напомним, ранее руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что суточная заболеваемость может вырасти до 9 тысяч новых случаев. А показатель в 5 тысяч зараженных в день будет уже в ближайшее время.

Олег Рубан также заявил, что если ситуация в Киеве будет контролируемая, то жесткого карантина и локдауна не будет.

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