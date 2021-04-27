Аргентина возобновила переговоры с Pfizer о покупке вакцины от коронавируса

“Переговоры с Pfizer возобновились”, - заявила Николини.

Она также отметила, что власти Аргентины ведут переговоры с правительством Кубы о возможности проведения клинических испытаний или производства кубинской вакцины.

Агентство отмечает, что Аргентина производит российскую вакцину “Спутник V”, а также использует для вакцинации населения препараты от китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Южноамериканская страна с населением около 45 млн человек переживает вторую волну COVID-19. По данным на утро 27 апреля, в Аргентине выявлено более 2,8 млн заболевших. Из них около 2,5 млн выздоровели, скончались свыше 62 тысяч человек.

На этом фоне президент Аргентины Альберто Фернандес в середине апреля усилил карантин, чтобы сдержать рост числа инфицированных.