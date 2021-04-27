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Аргентина возобновила переговоры с Pfizer о покупке вакцины от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Аргентина возобновила переговоры с Pfizer о закупке вакцин против коронавируса на фоне резкого всплеска новых случаев заболевания инфекцией. Власти страны пытались договориться с американской фармацевтической компанией раньше, но стороны не достигли соглашения.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на советника президента Аргентины Сесилию Николини.

“Переговоры с Pfizer возобновились”, - заявила Николини.

Она также отметила, что власти Аргентины ведут переговоры с правительством Кубы о возможности проведения клинических испытаний или производства кубинской вакцины.

Агентство отмечает, что Аргентина производит российскую вакцину “Спутник V”, а также использует для вакцинации населения препараты от китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Южноамериканская страна с населением около 45 млн человек переживает вторую волну COVID-19. По данным на утро 27 апреля, в Аргентине выявлено более 2,8 млн заболевших. Из них около 2,5 млн выздоровели, скончались свыше 62 тысяч человек.

На этом фоне президент Аргентины Альберто Фернандес в середине апреля усилил карантин, чтобы сдержать рост числа инфицированных.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Альберто Фернандес заболел коронавирусом после прививки российской вакциной “Спутник V”.

Отметим, вакцинация "Спутником V" оказалась провальной и в Москве. Там после прививки тысячи людей заразились коронавирусом.

Ранее РБК-Украина опубликовало рейтинг американского издания Bloomberg самых безопасных и стойких к коронавирусу стран. Список возглавил Сингапур.

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