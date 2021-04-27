Аргентина відновила переговори з Pfizer про покупку вакцини від коронавірусу

Аргентина відновила переговори з Pfizer про закупівлю вакцин проти коронавірусу на тлі різкого сплеску нових випадків захворювання інфекцією. Влада країни намагалася домовитися з американською фармацевтичною компанією раніше, але сторони не досягли угоди.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на радника президента Аргентини Сесілію Ніколіні.
"Переговори з Pfizer поновилися", - заявила Ніколіні.
Вона також зазначила, що влада Аргентини веде переговори з урядом Куби про можливість проведення клінічних випробувань або виробництва кубинської вакцини.
Агентство відзначає, що Аргентина виробляє російську вакцину" Супутник V", а також використовує для вакцинації населення Препарати від китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.
Південноамериканська країна з населенням близько 45 млн осіб переживає другу хвилю COVID-19. За даними на ранок 27 квітня, в Аргентині виявлено понад 2,8 млн хворих. З них близько 2,5 млн одужали, померли понад 62 тисяч осіб.
На цьому тлі президент Аргентини Альберто Фернандес в середині квітня посилив карантин, щоб стримати зростання числа інфікованих.
Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Альберто Фернандес захворів коронавірусом після щеплення російською вакциною "Супутник V".
Відзначити, вакцинація "супутником V" виявилася провальною і в Москві. Там після щеплення тисячі людей заразилися коронавірусом.
Раніше РБК-Україна опублікувало рейтинг американського видання Bloomberg найбезпечніших і стійких до коронавірусу країн. Список очолив Сінгапур.