Аргентина відновила переговори з Pfizer про покупку вакцини від коронавірусу

"Переговори з Pfizer поновилися", - заявила Ніколіні.

Вона також зазначила, що влада Аргентини веде переговори з урядом Куби про можливість проведення клінічних випробувань або виробництва кубинської вакцини.

Агентство відзначає, що Аргентина виробляє російську вакцину" Супутник V", а також використовує для вакцинації населення Препарати від китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

Південноамериканська країна з населенням близько 45 млн осіб переживає другу хвилю COVID-19. За даними на ранок 27 квітня, в Аргентині виявлено понад 2,8 млн хворих. З них близько 2,5 млн одужали, померли понад 62 тисяч осіб.

На цьому тлі президент Аргентини Альберто Фернандес в середині квітня посилив карантин, щоб стримати зростання числа інфікованих.