В Аргентине решили перенести выборы из-за вспышки коронавируса

Правительство Аргентины согласилось с оппозиционными партиями с тем, что в стране нужно перенести парламентские выборы. Число заболевших коронавирусом в стране увеличилось в последнее время.

"Мы смогли достичь соглашения с различными (законодательными) блоками о том, чтобы отодвинуть выборы в этом году, поставив здоровье и жизнь людей на первое место", - заявил министр внутренних дел Энрике де Педро.

Выборы будут перенесены, а за это время в стране хотят вакцинировать как можно больше людей.

В переносе выборов в Аргентине важно еще и то, что правительство может потерять голоса, как утверждают социологи. Однако жизнь и здоровье людей оказалось важнее для правительства, не смотря на риски.

Выборы в Аргентине должны были состояться 8 августа. Теперь их перенесли на 12 сентября. А промежуточные выборы должны были состояться 24 октября. Их перенесли на14 ноября.

В Аргентине с населением около 45 миллионов человек сейчас зарегистрировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в прошлом году. По состоянию на пятницу подтверждено 3,1 миллиона случаев заболевания, и 66 872 человека скончались.

Также известно, что не менее 8,95 миллиона человек получили одну дозу вакциныот коронавируса, а 1,31 миллиона получили две дозы вакцины.