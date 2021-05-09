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В Аргентині вирішили перенести вибори через спалах коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

В Аргентині вирішили перенести парламентські вибори через спалах коронавірусу по країні. Про це повідомили в Міністерства внутрішніх справ у п'ятницю.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Аргентини погодився з опозиційними партіями з тим, що в країні потрібно перенести парламентські вибори. Число хворих коронавірусом в країні збільшилася останнім часом.

"Ми змогли досягти угоди з різними (законодавчими) блоками про те, щоб відсунути вибори в цьому році, поставивши здоров'я і життя людей на перше місце", - заявив міністр внутрішніх справ Енріке де Педро.

Вибори будуть перенесені, а за цей час в країні хочуть вакцинувати якомога більше людей.

У перенесенні виборів в Аргентині важливо ще й те, що уряд може втратити голоси, як стверджують соціологи. Однак життя і здоров'я людей виявилося важливішим для уряду, не дивлячись на ризики.

Вибори в Аргентині повинні були відбутися 8 серпня. Тепер їх перенесли на 12 вересня. А проміжні вибори мали відбутися 24 жовтня. Їх перенесли на 14 листопада.

В Аргентині з населенням близько 45 мільйонів осіб зараз зареєстровано найбільшу кількість випадків зараження COVID-19 з початку пандемії в минулому році. Станом на п'ятницю підтверджено 3,1 мільйона випадків захворювання, і 66 872 людини померли.

Також відомо, що не менше 8,95 мільйона осіб отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, а 1,31 мільйона отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, президент Аргентини захворів на коронавірус, не дивлячись на вакцинацію. Це сталося після російської вакцини.

Раніше повідомлялося, що спалах коронавірусу зафіксували і в Японії вперше за довгий час. Там захворіли 7 тисяч людей.

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