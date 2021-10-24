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В Австралии закрылось более 300 школ из-за вспышек COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Австралия столкнулась со вспышками коронавируса в школах. Только в двух крупнейших штатах страны закрылось более 300 школ за последние три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

провести дезинфекцию и отслеживание контактов. Но вспышки коронавируса вызвали опасения и не позволили вернуть детей в классы.

Власти отмечают, что стремятся сделать

Эти меры включают разделение групп учащихся, разное время начала, окончания занятий и перерывов, чтоб школьники меньше пересекались, требования к вакцинации для всего преподавательского и непедагогического персонала.

Ранее сообщалось, что Сидней открывает школы и отменяет ношение масок. Этого достигли за счет вакцинации.

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