В Австралии закрылось более 300 школ из-за вспышек COVID-19

Австралия столкнулась со вспышками коронавируса в школах. Только в двух крупнейших штатах страны закрылось более 300 школ за последние три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
провести дезинфекцию и отслеживание контактов. Но вспышки коронавируса вызвали опасения и не позволили вернуть детей в классы.
Власти отмечают, что стремятся сделать
Эти меры включают разделение групп учащихся, разное время начала, окончания занятий и перерывов, чтоб школьники меньше пересекались, требования к вакцинации для всего преподавательского и непедагогического персонала.
Ранее сообщалось, что Сидней открывает школы и отменяет ношение масок. Этого достигли за счет вакцинации.