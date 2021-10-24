В Австралії закрилося понад 300 шкіл через спалахи COVID-19

Австралія зіткнулася зі спалахами коронавірусу в школах. Тільки в двох найбільших штатах країни закрилося понад 300 шкіл за останні три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
провести дезінфекцію і відстеження контактів. Але спалахи коронавірусу викликали побоювання і не дозволили повернути дітей в класи.
Влада наголошує, що прагне зробити
Ці заходи включають поділ груп учнів, різний час початку, закінчення занять і перерв, щоб школярі менше перетиналися, вимоги до вакцинації для всього викладацького і непедагогічного персоналу.
Раніше повідомлялося, що Сідней відкриває школи і скасовує носіння масок. Цього досягли за рахунок вакцинації.