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В Австралії закрилося понад 300 шкіл через спалахи COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Австралія зіткнулася зі спалахами коронавірусу в школах. Тільки в двох найбільших штатах країни закрилося понад 300 шкіл за останні три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

провести дезінфекцію і відстеження контактів. Але спалахи коронавірусу викликали побоювання і не дозволили повернути дітей в класи.

Влада наголошує, що прагне зробити

Ці заходи включають поділ груп учнів, різний час початку, закінчення занять і перерв, щоб школярі менше перетиналися, вимоги до вакцинації для всього викладацького і непедагогічного персоналу.

Раніше повідомлялося, що Сідней відкриває школи і скасовує носіння масок. Цього досягли за рахунок вакцинації.

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