Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран

США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят препаратов больше, чем Россия и Китай. Ожидается, что до конца июня Соединенные Штаты поставят другим государствам 80 млн доз препаратов от COVID-19.
Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщил президент США Джо Байден.
"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда США являлись арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - сказал он.
Байден подчеркнул, что сейчас идет много разговоров о росте влияния России и Китая на рынке вакцин от коронавируса. "Мы хотим вести мир за собой - нашими ценностями, этой демонстрацией наших инноваций и творчества", - добавил президент США.
По его словам, США до конца июня поставят другим странам в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавируса. "Больше, чем направили Россия, Китай", - уточнил он.
Решение о выделении США 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые пойдут на помощь другим нуждающимся странам, ранее анонсировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что об этом объявит Джо Байден.
Напомним, до этого была информация, что США решили поделиться своими запасами вакцины AstraZeneca, поскольку получили достаточное количество других вакцин. Сейчас на территории США изготовлено 10 млн доз этой вакцины, однако ее еще должен одобрить регулятор.
Кроме того, американские СМИ заявляли, что администрация Байдена готова предоставить COVID-вакцину КНДР, чтобы помочь ей побороть пандемию коронавирус, а также привлечь к переговорам.