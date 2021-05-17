Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран

США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят препаратов больше, чем Россия и Китай. Ожидается, что до конца июня Соединенные Штаты поставят другим государствам 80 млн доз препаратов от COVID-19.

Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщил президент США Джо Байден .

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда США являлись арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - сказал он.

Байден подчеркнул, что сейчас идет много разговоров о росте влияния России и Китая на рынке вакцин от коронавируса. "Мы хотим вести мир за собой - нашими ценностями, этой демонстрацией наших инноваций и творчества", - добавил президент США.

По его словам, США до конца июня поставят другим странам в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавируса. "Больше, чем направили Россия, Китай", - уточнил он.