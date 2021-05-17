Байден пообіцяв зробити США "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн

США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн і поставлять препаратів більше, ніж Росія і Китай. Очікується, що до кінця червня Сполучені Штати поставлять іншим державам 80 млн доз препаратів від COVID-19.

Про це в ході брифінгу в Білому домі повідомив президент США Джо Байден .

"Точно так само, як це було під час Другої світової війни, коли США були арсеналом демократії, в боротьбі з пандемією коронавірусу наша країна стане арсеналом вакцин для всього іншого світу", - сказав він.

Байден підкреслив, що зараз йде багато розмов про зростання впливу Росії і Китаю на ринку вакцин від коронавірусу. "Ми хочемо вести світ за собою - нашими цінностями, цією демонстрацією наших інновацій та творчості", - додав президент США.

За його словами, США до кінця червня поставлять іншим країнам в цілому 80 млн доз препаратів від коронавірусу. "Більше, ніж направили Росія, Китай", - уточнив він.