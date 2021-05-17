Байден пообіцяв зробити США "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн

США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн і поставлять препаратів більше, ніж Росія і Китай. Очікується, що до кінця червня Сполучені Штати поставлять іншим державам 80 млн доз препаратів від COVID-19.
Про це в ході брифінгу в Білому домі повідомив президент США Джо Байден.
"Точно так само, як це було під час Другої світової війни, коли США були арсеналом демократії, в боротьбі з пандемією коронавірусу наша країна стане арсеналом вакцин для всього іншого світу", - сказав він.
Байден підкреслив, що зараз йде багато розмов про зростання впливу Росії і Китаю на ринку вакцин від коронавірусу. "Ми хочемо вести світ за собою - нашими цінностями, цією демонстрацією наших інновацій та творчості", - додав президент США.
За його словами, США до кінця червня поставлять іншим країнам в цілому 80 млн доз препаратів від коронавірусу. "Більше, ніж направили Росія, Китай", - уточнив він.
Рішення про виділення США 80 млн доз вакцин від коронавірусу, які підуть на допомогу іншим нужденним країнам, раніше анонсувала прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі. Вона уточнила, що про це оголосить Джо Байден.
Нагадаємо, до цього була інформація, що США вирішили поділитися своїми запасами вакциниAstraZeneca, оскільки отримали достатню кількість інших вакцин. Зараз на території США виготовлено 10 млн доз цієї вакцини, проте її ще повинен схвалити регулятор.
Крім того, американські ЗМІ заявляли, що адміністрація Байдена готова надати COVID-вакцину КНДР, щоб допомогти їй побороти пандемію коронавірус, а також залучити до переговорів.