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Белый дом призывает ВОЗ принять дополнительные меры для выяснения происхождения коронавируса

Автор: Инна Собора

В Белом доме обратились к Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) после публикации доклада о происхождении коронавируса. ВОЗ призвали принять дополнительные меры для выяснения происхождения коронавируса.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у расследования происхождения коронавируса должен быть второй этап, который осуществлялся бы под руководством международных и независимых экспертов.

"У них должен быть беспрепятственный доступ к данным. Они должны иметь возможность задавать вопросы людям, которые находятся на местах в данный момент. Это шаг, который могла бы предпринять ВОЗ", - сказала Псаки.

Напомним, США, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания заявили обеспокоенность в связи с докладом ВОЗ по коронавирусу.

РБК-Украина писало, что ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Документ подготовлен по итогам работы миссии в Китае.

Кроме того, ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться за пределами Китая. И попасть в страну уже после того, как появился где-то в другом месте.

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