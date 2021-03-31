Білий дім закликає ВООЗ прийняти додаткові заходи для з'ясування походження коронавіруса

В Білому домі звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після публікації доповіді про походження коронавіруса. ВООЗ закликали вжити додаткових заходів для з'ясування походження коронавіруса.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що у розслідування походження коронавіруса повинен бути другий етап, який здійснювався під керівництвом міжнародних та незалежних експертів.

"У них повинен бути безперешкодний доступ до даних. Вони повинні мати можливість ставити запитання людям, які знаходяться на місцях у даний момент. Це крок, який могла б зробити ВООЗ", - сказала Псакі.