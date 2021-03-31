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Білий дім закликає ВООЗ прийняти додаткові заходи для з'ясування походження коронавіруса

Автор: Инна Собора

В Білому домі звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після публікації доповіді про походження коронавіруса. ВООЗ закликали вжити додаткових заходів для з'ясування походження коронавіруса.

Про це пише "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що у розслідування походження коронавіруса повинен бути другий етап, який здійснювався під керівництвом міжнародних та незалежних експертів.

"У них повинен бути безперешкодний доступ до даних. Вони повинні мати можливість ставити запитання людям, які знаходяться на місцях у даний момент. Це крок, який могла б зробити ВООЗ", - сказала Псакі.

Нагадаємо, США, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія і Великобританія заявили стурбованість у зв'язку з доповіддю ВООЗ по коронавірусу.

РБК-Україна писало, що ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавіруса. Документ підготовлений за підсумками роботи місії в Китаї.

Крім того, ВООЗ не виключає, що коронавірус міг з'явитися за межами Китаю. І потрапити в країну вже після того, як з'явився десь в іншому місці.

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