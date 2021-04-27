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Bloomberg обнародовал рейтинг самых стойких стран к COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Американское издание Bloomberg составило рейтинг самых безопасных и стойких к коронавирусу стран. Список возглавил Сингапур.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рейтинг составлялся с учетом таких параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID, количество тестов и процент выявления, масштабы вакцинации, надежность карантинных мер.

Так, топ-10 самых безопасных стран выглядит так:

  • Сингапур;
  • Новая Зеландия;
  • Австралия;
  • Израиль;
  • Тайвань;
  • Южная Корея;
  • Япония;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Финляндия;
  • Гонконг.

Китай занял в рейтинге 12 место, Дания и Норвегия - 14 и 15 соответственно. При этом США, Великобритания и Канада занимают лишь 17, 18 и 19 места.

Самая плохая ситуация с COVID сейчас наблюдается в таких странах:

  • Бразилия;
  • Польша;
  • Аргентина;
  • Колумбия;
  • Иран;
  • Мексика.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Также РБК-Украина писало, что в Австралии рассмотрят предложение о приостановке полетов из Индии, чтобы остановить распространение новой мутации коронавируса.

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