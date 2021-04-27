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Bloomberg оприлюднив рейтинг найстійкіших країн до COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

Американське видання Bloomberg склало рейтинг найбільш безпечних і стійких до коронавірусу країна. Список очолив Сінгапур.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рейтинг складався з урахуванням таких параметрів: індекс зараження, смертність від COVID, кількість тестів і відсоток виявлення, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів.

Так, топ-10 найбезпечніших країн виглядає так:

  • Сінгапур;
  • Нова Зеландія;
  • Австралія;
  • Ізраїль;
  • Тайвань;
  • Південна Корея;
  • Японія;
  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Фінляндія;
  • Гонконг.

Китай посів у рейтингу 12 місце, Данія і Норвегія - 14 і 15 відповідно. При цьому США, Великобританія і Канада займають лише 17, 18 і 19 місця.

Найгірша ситуація з COVID зараз спостерігається в таких країнах:

  • Бразилія;
  • Польща;
  • Аргентина;
  • Колумбія;
  • Іран;
  • Мексика.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що пандемія коронавірусу в світі посилюється.

Також РБК-Україна писало, що в Австралії розглянуть пропозицію про призупинення польотів з Індії, щоб зупинити поширення нової мутації коронавірусу.

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