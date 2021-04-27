Bloomberg оприлюднив рейтинг найстійкіших країн до COVID-19

Американське видання Bloomberg склало рейтинг найбільш безпечних і стійких до коронавірусу країна. Список очолив Сінгапур.
Про це повідомляє Bloomberg.
Рейтинг складався з урахуванням таких параметрів: індекс зараження, смертність від COVID, кількість тестів і відсоток виявлення, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів.
Так, топ-10 найбезпечніших країн виглядає так:
Китай посів у рейтингу 12 місце, Данія і Норвегія - 14 і 15 відповідно. При цьому США, Великобританія і Канада займають лише 17, 18 і 19 місця.
Найгірша ситуація з COVID зараз спостерігається в таких країнах:
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що пандемія коронавірусу в світі посилюється.
Також РБК-Україна писало, що в Австралії розглянуть пропозицію про призупинення польотів з Індії, щоб зупинити поширення нової мутації коронавірусу.