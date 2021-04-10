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Больше не "красная". Ивано-Франковская область вышла из локдауна: что разрешено

Автор: Дмитрий Левицкий

Ивано-Франковска область перешла в "жовту" зону карантина. На территории области вновь заработали магазины, непродовольственные рынки и заведения культуры.

Что теперь разрешено на Прикарпатье - в материале РБК-Украина.

С полуночи 10 апреля на территории Ивано-Франковской области разрешается работа:

  • непродовольственных рынков;
  • учреждений образования;
  • заведений общественного питания (кафе, рестораны и т.п.);
  • торговых центров и учреждений культуры;
  • магазинов и сферы обслуживания;
  • спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Также на Прикарпатье возобновили работу пригородного транспорта, в частности, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на рейсы.

А с понедельника, 12 апреля, за парты смогут вернуться ученики 5-11 классов. Также возобновят очное обучение заведения профтехобразования.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, какая область в ближайшее время также выйдет из "красной" зоны карантина. Это одна из областей, которая среди первых ввела локдаун.

Добавим, с полуночи 11 апреля Харьковская область и Харьков окажется в "красной" зоне карантина.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьПрикарпатьеКарантинКоронавирус
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