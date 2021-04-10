Більше не "червона". Івано-Франківська область вийшла з локдауну: що дозволено

Івано-Франківська область перейшла у "жовту" зону карантину. На території області знову запрацювали магазини, непродовольчі ринки та заклади культури.
Що відтепер дозволено на Прикарпатті - в матеріалі РБК-Україна.
З опівночі 10 квітня на території Івано-Франківської області дозволяється робота:
Також на Прикарпатті відновили роботу приміського транспорту, зокрема, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на рейси.
А з понеділка, 12 квітня, за парти зможуть повернутися учні 5-11 класів. Також відновлять очне навчання заклади профтехосвіти.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, яка область найближчим часом також вийде з "червоної" зони карантину. Це одна з областей, яка серед перших ввела локдаун.
Додамо, з опівночі 11 квітня Харківська область та Харків опиниться у "червоній" зоні карантину.