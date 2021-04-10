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Більше не "червона". Івано-Франківська область вийшла з локдауну: що дозволено

Автор: Дмитро Левицький

Івано-Франківська область перейшла у "жовту" зону карантину. На території області знову запрацювали магазини, непродовольчі ринки та заклади культури.

Що відтепер дозволено на Прикарпатті - в матеріалі РБК-Україна.

З опівночі 10 квітня на території Івано-Франківської області дозволяється робота:

  • непродовольчих ринків;
  • закладів освіти;
  • закладів громадського харчування (кафе, ресторани і т.п.);
  • торгових центрів та закладів культури;
  • магазинів та сфери обслуговування;
  • спортзалів, фітнес-центрів та басейнів.

Також на Прикарпатті відновили роботу приміського транспорту, зокрема, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на рейси.

А з понеділка, 12 квітня, за парти зможуть повернутися учні 5-11 класів. Також відновлять очне навчання заклади профтехосвіти.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, яка область найближчим часом також вийде з "червоної" зони карантину. Це одна з областей, яка серед перших ввела локдаун.

Додамо, з опівночі 11 квітня Харківська область та Харків опиниться у "червоній" зоні карантину.

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Новини України Івано-Франківська областьПрикарпатьеКарантинКоронавірус
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