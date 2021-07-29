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В большинстве округов в США наблюдается высокий уровень передачи COVID-19, - CDC

Автор: Наталья Скороход

В большинстве округов США наблюдается высокий уровень передачи COVID-19. Об этом предупредили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

CDC, в скорость передачи выросла до 63,4% по состоянию на вторник.

В целом, 49,9% округов США имеют сильно высокие показатели передачи COVID-19 среди населения, а 16,7% имеют просто высокие показатели.

Напомним, что в США вернули маски. Их рекомендуют носить даже тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что вакцинированные люди могут передавать "Дельта"-штамм коронавируса.

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