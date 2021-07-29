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У більшості округів у США спостерігається високий рівень передачі COVID-19, - CDC

Автор: Наталья Скороход

У більшості округів США спостерігається високий рівень передачі COVID-19. Про це попередили центри з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

CDC, в швидкість передачі зросла до 63,4% станом на вівторок.

В цілому, 49,9% округів США мають сильно високі показники передачі COVID-19 серед населення, а 16,7% мають просто високі показники.

Нагадаємо, що у США повернули маски. Їх рекомендують носити навіть тим, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що вакциновані люди можуть передавати"Дельта"-штам коронавірусу.

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Коронавірус