У більшості округів у США спостерігається високий рівень передачі COVID-19, - CDC

У більшості округів США спостерігається високий рівень передачі COVID-19. Про це попередили центри з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
CDC, в швидкість передачі зросла до 63,4% станом на вівторок.
В цілому, 49,9% округів США мають сильно високі показники передачі COVID-19 серед населення, а 16,7% мають просто високі показники.
Нагадаємо, що у США повернули маски. Їх рекомендують носити навіть тим, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що вакциновані люди можуть передавати"Дельта"-штам коронавірусу.