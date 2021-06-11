У Бразилії хочуть скасувати маски для вакцинованих людей

Міністерство охорони здоров'я Бразилія планує скасувати носіння масок для вакцинованих людей. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.

У своєму виступі Болсонару зазначив, що карантин повинен застосовуватися тільки для інфікованих людей. Також він додав, що зняти маски можуть і ті, хто перехворів на коронавірус й отримав імунітет.

"Вони (маски - ред.) корисні для інфікованих. Карантин призначений для інфікованих", - заявив президент Бразилії.

Також міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога повідомив, що Болсонару попросив його провести дослідження використання масок в Бразилії. Однак перед комісією Сенату він дав свідчення з розслідування, в якому зазначив, що для запобігання передачі інфекції слід використовувати маски.

Відзначимо, що Бразилія стала ще однією гарячою точкою поширення коронавірусу і смертності від цієї хвороби. Країна втратила понад 480 000 осіб.

Однак вакцинація в країні просувається повільно - 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.