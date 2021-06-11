У Бразилії хочуть скасувати маски для вакцинованих людей
Міністерство охорони здоров'я Бразилія планує скасувати носіння масок для вакцинованих людей. Про це заявив президент Бразилії Жаір Болсонару.
Про це повідомляє Reuters.
У своєму виступі Болсонару зазначив, що карантин повинен застосовуватися тільки для інфікованих людей. Також він додав, що зняти маски можуть і ті, хто перехворів на коронавірус й отримав імунітет.
"Вони (маски - ред.) корисні для інфікованих. Карантин призначений для інфікованих", - заявив президент Бразилії.
Також міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога повідомив, що Болсонару попросив його провести дослідження використання масок в Бразилії. Однак перед комісією Сенату він дав свідчення з розслідування, в якому зазначив, що для запобігання передачі інфекції слід використовувати маски.
Відзначимо, що Бразилія стала ще однією гарячою точкою поширення коронавірусу і смертності від цієї хвороби. Країна втратила понад 480 000 осіб.
Однак вакцинація в країні просувається повільно - 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.
Зараз в країні проводиться розслідування, в рамках якого Сенат з'ясовує причетність Болсонару до такої ситуації. Президента звинувачують в тому, що він не серйозно ставиться до загрози коронавірусу і не робить достатньо для боротьби з хворобою.
Нагадаємо, що у Бразилії люди вийшли на протести. Вони вимагали відставки Болсонару і вакцин від коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що у Бразилії почали розслідування проти президента. Його звинувачують у тому, що він зробив недостатньо для боротьби з коронавірусом.