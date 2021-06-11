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В Бразилии разрешили прививать подростков COVID-вакциной Pfizer

Автор: РБК-Украина

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило применение вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет. Ранее вакцина была разрешена для вакцинации людей в возрасте 16 лет и старше.

Об этом сообщает пресс-служба Anvisa.

"Anvisa разрешила применение вакцины Comirnaty компании Pfizer для детей в возрасте от 12 лет и старше", - говорится в сообщении.

Решение было принято после презентации исследований лаборатории, которые показали безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы.

Вакцина Pfizer пока

Напомним, ранее комиссия по вакцинации в Германии рекомендовала вакцинировать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, 6 июня Израиль расширил кампанию по вакцинации от коронавируса. Теперь в стране прививку могут получить подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Добавим, что в Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет.

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Новости Украины БразилияВакцина от коронавирусавакцинацияКоронавирусподростки