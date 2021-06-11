У Бразилії дозволили прищеплювати підлітків COVID-вакциною Pfizer

"Anvisa дозволила застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer для дітей у віці від 12 років і старше", - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято після презентації досліджень лабораторії, які показали безпеку і ефективність вакцини для даної вікової групи.

Вакцина Pfizer поки