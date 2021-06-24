В Британии третий день подряд фиксируют самое высокое с февраля число новых случаев COVID

Последние несколько дней наблюдается общая тенденция роста числа случаев и смертности.

Вчера сообщалось о 16 135 случаев коронавируса за предыдущие сутки, что было самым высоким показателем с 6 февраля. А 22 июня в Великобритании сообщалось о 11 625 новых случаях COVID-19, что на тот момент было самым высоким показателем с середины февраля.

Между тем за минувшие сутки еще 207 647 человек получили первую дозу вакцины, а 167 988 - вторую.