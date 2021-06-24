У Британії третій день поспіль фіксують найвищу з лютого кількість нових випадків COVID

Велика Британія повідомила про 16 703 нових випадків коронавірусу та 21 смерть. Це є черговим антирекордом з лютого.
Про це повідомляє Sky News.
Останні декілька днів спостерігається загальна тенденція зростання кількості випадків та смертності.
Вчора повідомлялося про 16 135 випадків коронавірусу за попередню добу, що було найвищим показником з 6 лютого. А 22 червня у Великій Британії повідомили про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19, що на ту мить було найвищим показником із середини лютого.
Тим часом за минулу добу ще 207 647 людей отримали першу дозу вакцини, а 167 988 - другу.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок раніше повідомив, що у Великій Британії скасування локдауну під загрозою зриву через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні. Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.
Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.