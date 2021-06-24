У Британії третій день поспіль фіксують найвищу з лютого кількість нових випадків COVID

Останні декілька днів спостерігається загальна тенденція зростання кількості випадків та смертності.

Вчора повідомлялося про 16 135 випадків коронавірусу за попередню добу, що було найвищим показником з 6 лютого. А 22 червня у Великій Британії повідомили про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19, що на ту мить було найвищим показником із середини лютого.

Тим часом за минулу добу ще 207 647 людей отримали першу дозу вакцини, а 167 988 - другу.