Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации

Карантин в Украине вносит коррективы в празднование православной Пасхи, которая будет отмечаться 2 мая. В частности, церкви сделают все, чтобы не допустить больших скоплений людей.
РБК-Украина собрало все ограничения и рекомендации властей.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на встрече с Советом церквей и религиозных организаций скоординировали рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху. Рекомендуется:
В столице Украины сформировали свой список рекомендаций для церквей:
Напомним, ранее сообщалось, что правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники и Пасху.
А предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркивал, что верующим нужно придерживаться карантинных ограничений при посещении церквей на Пасху. В частности, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.