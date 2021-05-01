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Як проходитиме Великдень в умовах карантину: обмеження та рекомендації

Автор: РБК-Україна

Карантин в Україні вносить корективи в святкування православного Великодня, який буде відзначатися 2 травня. Зокрема, церкви зроблять все, щоб не допустити великих скупчень людей.

РБК-Україна зібрало всі обмеження і рекомендації влади.

Як працюватимуть церкви

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на зустрічі з Радою Церков і релігійних організацій скоординували рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень. Рекомендується:

  • скоротити тривалість богослужінь
  • не закривати двері в храмах і ворота
  • заборонити поцілунки ікон, хрестів і святинь під час обрядів
  • виключити присутність літніх людей в церквах
  • на освячення пасок слід відправити тільки одного члена сім'ї
  • при освяченні великодніх кошиків необхідно бути в масці
  • обмежити контакти на вихідних
  • уникати масових скупчень людей

Рекомендації для Києва

У столиці України сформували свій список рекомендацій для церков:

  • перевести богослужіння в онлайн
  • дезінфекція та провітрювання церков
  • не більше 1 людини на 10 квадратних метрів площі храму
  • температурний скринінг для учасників богослужінь і масочний режим

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд не буде міняти модель адаптивного карантину на травневі свята та Великдень.

А предстоятель ПЦУ Епіфаній підкреслював, що віруючим треба дотримуватися карантинних обмежень при відвідуванні церков на Великдень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

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