UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Бустерную прививку в Украине получили почти полмиллиона человек

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 72 тысячи человек. Из которых почти 20 тысяч - бустерной дозой, а общее количество ревакцинаций уже приблизилось к отметке в полмиллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера, 8 февраля 72 007 людей вакцинировано против COVID-19. Из них первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу - 31 007 людей, получили дополнительную 688 людей, а бустерную - 19 100.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 499 220 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 499 218 человек, две дозы - 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу - 21 563 человека, а бустерную - 493 303. Всего проведено 30 854 534 прививки.

Напомним, в Минздраве рассказали, рассматривается ли обязательность бустерной вакцинации от COVID.

Добавим, согласно планом вакцинации от коронавируса на 2022 год в Украине хотят сделать бустерные прививки всем тем, кто в прошлом году прошел полный курс вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса