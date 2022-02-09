Бустерне щеплення в Україні отримали майже півмільйона людей

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу 72 тисячі людей. З яких майже 20 тисяч - бустерною дозою, а загальна кількість ревакцинацій вже наблизилася до позначки в півмільйона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
В Україні за вчора, 8 лютого 72 007 людей вакциновано проти COVID-19. З них першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу - 31 007 людей, додаткову отримали 688 людей, а бустерну - 19 100.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 499 220 людей.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 499 218 людей, дві дози - 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу - 21 563 людини, а бустерну - 493 303. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи розглядається обов'язковість бустерної вакцинації від COVID.
Додамо, згідно з планом вакцинації від коронавірусу на 2022 рік, в Україні хочуть зробити бустерні щеплення всім тим, хто минулого року пройшов повний курс вакцинації.