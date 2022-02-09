RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бустерне щеплення в Україні отримали майже півмільйона людей

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу 72 тисячі людей. З яких майже 20 тисяч - бустерною дозою, а загальна кількість ревакцинацій вже наблизилася до позначки в півмільйона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

В Україні за вчора, 8 лютого 72 007 людей вакциновано проти COVID-19. З них першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу - 31 007 людей, додаткову отримали 688 людей, а бустерну - 19 100.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 499 220 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 499 218 людей, дві дози - 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу - 21 563 людини, а бустерну - 493 303. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи розглядається обов'язковість бустерної вакцинації від COVID.

Додамо, згідно з планом вакцинації від коронавірусу на 2022 рік, в Україні хочуть зробити бустерні щеплення всім тим, хто минулого року пройшов повний курс вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу