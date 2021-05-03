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В Чехии с лета начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих

Автор: Наталья Скороход

В Чехии с лета начнут вакцинировать от коронавируса всех жителей страны. Об этом рассказал премьер Чехии Андрей Бабиш.

Его обращение к гражданам страны появилось в Youtube.

По его словам, уже в начале июня получить вакцину от коронавируса в Чехии смогут все желающие граждане страны, которым исполнилось 16 лет.

"В июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов", - сказал Бабиш.

Это будет возможно, если темпы вакцинации по стране не снизятся.

Он также отметил, что на следующей неделе, начиная с 5 мая, зарегистрироваться на вакцинацию смогут жители Чехии в возрасте от 50 до 54 лет. Если вакцины будет хватать по стране, то еженедельно будут снижать на пять лет возрастную планку. Таким образом уже к лету в Чехии смогут вакцинировать всех желающих от 16 лет.

Отметим, что больше всего вакцины Чехия закупила к компании Pfizer.

Напомним, в Израиле от коронавируса уже вакцинировали 75% взрослого населения. Там две дозы вакцин получили более 5 млн. человек.

Ранее сообщалось, почему вакцину от коронавируса нельзя купить в Украине всем желающим в аптеках. Об этом рассказал Максим Степанов.

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