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У Чехії з літа почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих

Автор: Наталья Скороход

У Чехії з літа почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх жителів країни. Про це розповів прем'єр Чехії Андрій Бабіш.

Його звернення до громадян країни з'явилося в Youtube.

За його словами, вже на початку червня отримати вакцину від коронавірусу в Чехії зможуть всі бажаючі громадяни країни, яким виповнилося 16 років.

"У червні ми відкриємо вакцинацію для будь-якого віку", - сказав Бабіш.

Це буде можливо, якщо темпи вакцинації по країні не знизяться.

Він також зазначив, що наступного тижня, починаючи з 5 травня, зареєструватися на вакцинацію зможуть жителі Чехії у віці від 50 до 54 років. Якщо вакцини вистачатиме по країні, то щотижня знижуватимуть на п'ять років вікову планку. Таким чином вже до літа в Чехії зможуть вакцинувати всіх бажаючих від 16 років.

Зазначимо, що найбільше вакцини Чехія закупила до компанії Pfizer.

Нагадаємо, в Ізраїлі від коронавірусу вже вакцинували 75% дорослого населення. Там дві дози вакцин отримали понад 5 млн. осіб.

Раніше повідомлялося, чому вакцину від коронавірусу не можна купити в Україні всім бажаючим в аптеках. Про це розповів Максим Степанов.

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