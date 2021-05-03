У Чехії з літа почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх бажаючих

За його словами, вже на початку червня отримати вакцину від коронавірусу в Чехії зможуть всі бажаючі громадяни країни, яким виповнилося 16 років.

"У червні ми відкриємо вакцинацію для будь-якого віку", - сказав Бабіш.

Це буде можливо, якщо темпи вакцинації по країні не знизяться.

Він також зазначив, що наступного тижня, починаючи з 5 травня, зареєструватися на вакцинацію зможуть жителі Чехії у віці від 50 до 54 років. Якщо вакцини вистачатиме по країні, то щотижня знижуватимуть на п'ять років вікову планку. Таким чином вже до літа в Чехії зможуть вакцинувати всіх бажаючих від 16 років.

Зазначимо, що найбільше вакцини Чехія закупила до компанії Pfizer.