В Чехии выявили первый случай "индийского" штамма коронавируса
В столице Чехии Праге зафиксировали первый случай заражения "индийским" штаммом коронавируса. Мутацию выявили у мужчины из Индии, который приехал в страну.
Об этом сообщает пресс-служба гигиенической станции Праги (HSHMP).
"Гигиеническая станция города Праги (HSHMP) зарегистрировала первый случай заболевания COVID-19 штаммом, обозначаемом как B.1.617, так называемая индийская мутация, в Праге", - говорится в сообщении.
Ведомство уже начало подробное эпидемиологическое расследование и отслеживает возможные контакты мужчины, чтобы предотвратить передачу индийской мутации другим лицам.
"Проявлением заболевания у инфицированного были повышенная температура, мышечные боли и головная боль. Никаких других проблем со здоровьем обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Напомним, в Израиле обнаружили 41 случай заражения "индийским" штаммом коронавируса. Четыре случая выявили уже у вакцинированных от коронавируса лиц.
Кроме того, в Румынии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который был выявлен в Индии.
Добавим, что ранее начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм, который уже циркулирует в Турции и других европейских странах.