В Чехии выявили первый случай "индийского" штамма коронавируса

В столице Чехии Праге зафиксировали первый случай заражения "индийским" штаммом коронавируса . Мутацию выявили у мужчины из Индии, который приехал в страну.

"Проявлением заболевания у инфицированного были повышенная температура, мышечные боли и головная боль. Никаких других проблем со здоровьем обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Ведомство уже начало подробное эпидемиологическое расследование и отслеживает возможные контакты мужчины, чтобы предотвратить передачу индийской мутации другим лицам.

"Гигиеническая станция города Праги (HSHMP) зарегистрировала первый случай заболевания COVID-19 штаммом, обозначаемом как B.1.617, так называемая индийская мутация, в Праге", - говорится в сообщении.

Напомним, в Израиле обнаружили 41 случай заражения "индийским" штаммом коронавируса. Четыре случая выявили уже у вакцинированных от коронавируса лиц.

Кроме того, в Румынии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который был выявлен в Индии.

Добавим, что ранее начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм, который уже циркулирует в Турции и других европейских странах.