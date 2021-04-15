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В Черкасской области пятый день подряд не делают ни одной прививки от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Черкасской области уже пятый день подряд не делают ни одной прививки от коронавируса. Последний раз в области прививали от COVID-19 еще 9 апреля.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны о вакцинации в Украине.

Черкасская область стала единственным регионом, где за вчера не делалась вакцинация.

В Черкасской облгосадминистрации еще 12 апреля сообщали, что в области не осталось ни единой дозы вакцины Covishield. Вчера область получила 4720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить сегодня.

С начала кампании в области привили 16 198 человек. К примеру, больше всего прививок сделали в Киеве - 39 028, а меньше всего в Черниговской области - 7 603.

Всего за вчера сделали 15 744 прививки от коронавируса. Все - первая доза. Из них 15 536 - вакциной AstraZeneca (Covishield), 208 - Sinovac.

С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 419 295 человек, вторую дозу - 5.

Ранее РБК-Украина писало, что эксперты считают вакцинацию одним из главных факторов преодоления эпидемии COVID. Кампания прививания населения может стать регулярной.

Отметим, сейчас в Украине проходит вакцинация двумя препаратами - Covishield и CoronaVac. В ближайшее время должны начать прививать вакциной Pfizer. Ранее РБК-Украина писало, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса.

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Новости Украины Черкасская областьвакцинацияВакцина от коронавируса
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