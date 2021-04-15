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У Черкаській області п'ятий день поспіль не роблять жодного щеплення від COVID

Автор: Ігор Литвиненко

У Черкаській області вже п'ятий день поспіль не роблять жодної щеплення від коронавірусу. Востаннє в області щепили від COVID-19 ще 9 квітня.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони про вакцинації в Україні.

Черкаська область стала єдиним регіоном, де за вчора не робилася вакцинація.

У Черкаській облдержадміністрації ще 12 квітня повідомляли, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield. Вчора область отримала 4720 доз препарату Sinovac. Вакцинацію обіцяють продовжити сьогодні.

З початку кампанії в області прищепили 16 198 осіб. Приміром, найбільше щеплень зробили в Києві - 39 028, а найменше в Чернігівській області - 7 603.

Усього за вчора зробили 15 744 щеплення від коронавірусу. Всі - перша доза. З них 15 536 - вакциною AstraZeneca (Covishield), 208 - Sinovac.

З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 419 295 осіб, другу дозу - 5.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти вважають вакцинацію одним із головних чинників подолання епідемії COVID. Кампанія щеплення населення може стати регулярним.

Зазначимо, зараз в Україні проходить вакцинація двома препаратами - Covishield і CoronaVac. Найближчим часом повинні почати прищеплювати вакциною Pfizer. Раніше РБК-Україна писало, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу.

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Новини України Черкасская областьвакцинаціяВакцина від коронавірусу
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