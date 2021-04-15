У Черкаській області п'ятий день поспіль не роблять жодного щеплення від COVID

Черкаська область стала єдиним регіоном, де за вчора не робилася вакцинація.

У Черкаській облдержадміністрації ще 12 квітня повідомляли, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield. Вчора область отримала 4720 доз препарату Sinovac. Вакцинацію обіцяють продовжити сьогодні.

З початку кампанії в області прищепили 16 198 осіб. Приміром, найбільше щеплень зробили в Києві - 39 028, а найменше в Чернігівській області - 7 603.

Усього за вчора зробили 15 744 щеплення від коронавірусу. Всі - перша доза. З них 15 536 - вакциною AstraZeneca (Covishield), 208 - Sinovac.

З початку кампанії вакцинації в Україні першу дозу отримали 419 295 осіб, другу дозу - 5.