В COVAX заявили, что доставили вакцины уже более чем в 100 стран

Глобальная инициатива COVAX сообщила о поставках вакцин от коронавируса в 102 страны мира. Всего доставили почти 38,4 миллиона доз.
Об этом пишет Reuters.
В заявлении говорится, что вакцины COVAX используют на шести континентах через шесть недель после начала поставок.
Программа предоставляет помощь странам с низким уровнем дохода, позволяя им в первую очередь делать прививки медицинским работникам и людям из группы риска, даже если их правительствам не удалось получить вакцины от производителей.
Ранее глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников.
Отметим, что Украина пока не получила вакцину от COVAX. Ожидается, что до конца мая Украина получит партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. В общей сложности по этому механизму выделят Украине 1,7 млн доз.