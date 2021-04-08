UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В COVAX заявили, что доставили вакцины уже более чем в 100 стран

Автор: Инна Собора

Глобальная инициатива COVAX сообщила о поставках вакцин от коронавируса в 102 страны мира. Всего доставили почти 38,4 миллиона доз.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении говорится, что вакцины COVAX используют на шести континентах через шесть недель после начала поставок.

Программа предоставляет помощь странам с низким уровнем дохода, позволяя им в первую очередь делать прививки медицинским работникам и людям из группы риска, даже если их правительствам не удалось получить вакцины от производителей.

Ранее глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников.

Отметим, что Украина пока не получила вакцину от COVAX. Ожидается, что до конца мая Украина получит партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. В общей сложности по этому механизму выделят Украине 1,7 млн доз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусВакцина
Читайте также
В Польше обе дозы COVID-вакцины получили более 2 млн жителей
Недостаточно вакцин: у Зеленского объяснили низкие темпы вакцинации от COVID
Прогноз погоды