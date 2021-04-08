В COVAX заявили, что доставили вакцины уже более чем в 100 стран

Глобальная инициатива COVAX сообщила о поставках вакцин от коронавируса в 102 страны мира. Всего доставили почти 38,4 миллиона доз.

В заявлении говорится, что вакцины COVAX используют на шести континентах через шесть недель после начала поставок.

Программа предоставляет помощь странам с низким уровнем дохода, позволяя им в первую очередь делать прививки медицинским работникам и людям из группы риска, даже если их правительствам не удалось получить вакцины от производителей.