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У COVAX заявили, що доставили вакцини вже більш ніж в 100 країн

Автор: Инна Собора

Глобальна ініціатива COVAX повідомила про постачання вакцин від коронавіруса в 102 країни світу. Всього доставили майже 38,4 мільйона доз.

Про це пише Reuters.

У заяві йдеться, що вакцини COVAX використовують на шести континентах через шість тижнів після початку поставок.

Програма надає допомогу країнам з низьким рівнем доходу, дозволяючи їм в першу чергу робити щеплення медичним працівникам і людям з групи ризику, навіть якщо їх урядам не вдалося отримати вакцини від виробників.

Раніше глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників.

Зазначимо, що Україна поки не отримала вакцину від COVAX. Очікується, що до кінця травня Україна отримає партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX. У загальній складності по цьому механізму виділять Україні 1,7 млн доз.

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Новини України КоронавірусВакцина
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