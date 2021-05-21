COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне ЕС, - глава Еврокомиссии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в будущем цифровые сертификаты COVID станут действительными для стран вне Евросоюза. Ожидается, что цифровые сертификаты заработают на территории ЕС в июле.
Об этом шла речь на Глобальном саммите по здравоохранению.
По словам фон дер Ляйен, цифровые сертификаты могут применяться и к странам вне ЕС, если они предоставят соответствующие данные.
"Сертификация должна признаваться. Мы определили критерии пока для других стран-членов, но должно быть сообщение и с государствами вне ЕС. В будущем он (сертификат - ред.) может распространяться и на другие страны при предоставлении соответствующих данных", - сказала она.
Напомним, вчера Еврокомиссия договорилась о сделке по введению цифровых COVID-сертификатов. Ожидается, что сертификаты заработают с 1 июля, однако соглашение должен одобрить Европарламент и Совет Европы.
Кроме того, в ЕС рассказали, какими будут COVID-сертификаты. Они будут подтверждать не только вакцинацию от коронавируса.