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COVID-сертифікат в майбутньому буде дійсний для країн поза ЄС, - глава Єврокомісії

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Рим, П'ятниця 21 травня 2021 21:25
COVID-сертифікат в майбутньому буде дійсний для країн поза ЄС, - глава Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у майбутньому цифрові COVID-сертифікати стануть дійсними для країн поза Євросоюзом. Очікується, що цифрові сертифікати запрацюють на території ЄС у липні.

Про це йшлося на Глобальному саміті з охорони здоров'я.

За словами фон дер Ляєн, цифрові сертифікати можуть застосовуватися і до країн поза ЄС, якщо вони нададуть відповідні дані.

"Сертифікація повинна визнаватися. Ми визначили критерії поки для інших країн-членів, але має бути сполучення і з державами поза ЄС. В майбутньому він (сертифікат - ред.) може поширюватися і на інші країни за надання відповідних даних", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора Єврокомісія домовилася про угоду щодо запровадження цифрових COVID-сертифікатів. Очікується, що сертифікати запрацюють з 1 липня, однак спершу угоду має схвалити Європарламент та Рада Європи.

Крім того, в ЄС розповіли, якими будуть COVID-сертифікати. Вони будуть підтверджувати не тільки вакцинацію від коронавірусу.

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