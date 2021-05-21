COVID-сертифікат в майбутньому буде дійсний для країн поза ЄС, - глава Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у майбутньому цифрові COVID-сертифікати стануть дійсними для країн поза Євросоюзом. Очікується, що цифрові сертифікати запрацюють на території ЄС у липні.

Про це йшлося на Глобальному саміті з охорони здоров'я .

За словами фон дер Ляєн, цифрові сертифікати можуть застосовуватися і до країн поза ЄС, якщо вони нададуть відповідні дані.

"Сертифікація повинна визнаватися. Ми визначили критерії поки для інших країн-членів, але має бути сполучення і з державами поза ЄС. В майбутньому він (сертифікат - ред.) може поширюватися і на інші країни за надання відповідних даних", - сказала вона.