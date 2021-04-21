COVID-статистика ухудшается: в Украине 12 162 новых заражения

В Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Больше новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За сутки:
Министр сообщил, что за вчера сделали 109 007 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 1 974 118 человек; выздоровели 1 514 472 лица и 40 796 человек умерли.
Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцина Covishield будет заменена корейским или иным аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca. Индия пока заблокировала поставки вакцин.
РБК-Украина писало, что вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел COVID-19 после первой дозы.