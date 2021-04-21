COVID-статистика ухудшается: в Украине 12 162 новых заражения

За сутки:

госпитализировали 4411 человек;

умерли 429 пациентов;

выздоровели 14 720 человек.

Министр сообщил, что за вчера сделали 109 007 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 1 974 118 человек; выздоровели 1 514 472 лица и 40 796 человек умерли.