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COVID-вакцинация сегодня начнется во всех областях, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 13:12
COVID-вакцинация сегодня начнется во всех областях, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня доставили COVID-вакцину уже во все регионы Украины. Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах 25 февраля.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

В первый день вакцинации, 24 февраля, сделали 159 прививок, напомнил он.

"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны", - написал Ляшко.

Вакцинация сегодня начнется в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.

Напомним, сегодня началась вакцинация от коронавируса в Полтавской области. Первую прививку сделали врачу.

РБК-Украина писало, что вакцинация от коронавируса началась и в Киеве. Первым прививку получил заведующий больницы.

Также в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

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